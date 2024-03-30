В жилом доме, расположенном на улице Гасана Алиева в Наримановском районе Баку, возник пожар, сообщили в МЧС.

Отмечается, что по вызову были задействованы соответствующие силы Государственной службы пожарной охраны, Службы спасения особого риска и Бакинского регионального центра ведомства.

Благодаря оперативному вмешательству пожарных возгорание удалось ликвидировать в короткие сроки, не дав огню распространиться. В целях безопасности жильцы здания были эвакуированы.

В Центре интеллектуального управления транспортом сообщили, что из-за пожара было ограничено движение транспорта на пересечении улиц Сабита Рахмана и Хана Шушинского, а также на пересечения улиц Гасана Алиева и Самеда Вургуна.

Как сообщили в TƏBİB, на место происшествия прибыли 13 карет скорой помощи. 14 пострадавших с легкими травмами были госпитализированы, одному оказали помощь на месте.