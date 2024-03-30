Нетаньяху решил: Идем на Рафах
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил об утверждении планов армии Израиля (ЦАХАЛ) по наступлению в Рафахе, сообщает Times of Israel.
По его словам, армия готовится к эвакуации населения, и на эти планы не повлияет также международное давление.
Он также отметил, что усилия по возвращению заложников из Газы продолжаются.
«Каждый раз, когда мы получаем точные разведданные и оперативные условия позволяют это, я одобряю спасательные операции», - сказал он.
По словам Нетаньяху, основные усилия - это сочетание «военного давления и решительных переговоров».
По его словам, он балансирует между твердой позицией в отношении ХАМАС и гибкостью в переговорах.
Премьер-министр Израиля также заявил, что любой, кто утверждает, что он и остальные руководители не делают все возможное для возвращения заложников домой, «ошибается и заставляет других заблуждаться».
«Те, кто знают правду и все еще повторяют эту ложь, причиняют ненужные страдания семьям заложников», - сказал он.