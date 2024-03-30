Эрдоган вернул власть народу haqqin.az из Стамбула
Драйв, который приносит наблюдение за выборами в Турции, вполне можно сравнить с участием в сессии на фондовой бирже: интрига держится до последнего, заранее предсказать ничего нельзя. И серьезные выводы можно сделать только тогда, когда на избирательных участках и в офисах партий, участников этого забега, будет погашен свет. Не раньше.
По итогам нынешних муниципальных выборов еще много будет сказано и написано. А потому нынешний материал не стоит воспринимать как что-то окончательное – и в мыслях такого нет. Это своего рода рефлексия человека, целый день проведшего за мониторингом того, что происходило сегодня в Турции.
Разумеется, в первую очередь следует отметить то, что до последнего правящая партия и оппозиция шли, что называется, «ноздря в ноздрю» с минимальным разрывом. Что, кстати, исключает возможность малейшей фальсификации, поскольку слишком уж заметное преимущество кого-то из участников выборной гонки неизбежно вызвало бы недоумение не только у политических конкурентов, но и у независимых наблюдателей: «А с чего бы это вдруг такие цифры?» Что автоматически ведет не только к проверкам и пересчету голосов, а возможно и политическим скандалам.
Но одновременно это не позволяет говорить об убедительной победе одной из сторон, которая позволила бы ей навязывать свои условия оппонентам. Итоги нынешних выборов в Турции – они как раз про необходимость договариваться и работать совместно, пусть даже к другой стороне испытываешь неприязнь и чувство брезгливости…
Но, конечно, оппозиция на нынешних выборах добилась определенного успеха, масштаб и последствия которого будет в дальнейшем трактоваться в зависимости от политических симпатий тех или иных авторов. Мало того, что правящей партии президента Эрдогана не удалось вернуть себе Анкару, Измир и Стамбул – так ведь еще кемалисты одержали победу не только в прибрежных районах, но и расширили свою поддержку в консервативной Анатолии.
И сразу – о сюрпризе на электоральной карте Турции, возникшем, в определенной степени, как контрреакция на этот успех кемалистов. Разумеется, имеется в виду успех религиозной партии Фатиха Эрбакана – сына легендарного турецкого политика, бывшего премьер-министра, смещенного военными, Yeniden Refah или YRP, процент поддержки которой приблизился к 6%, что в 2 раза больше результата майских парламентских выборов в 2023 году.
Примечательно, что министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац в поздравлении турецким оппозиционным мэрам с переизбранием, написал: «Четкий сигнал Эрдогану: подстрекательство против Израиля больше не работает, ищите другую лошадь». Ну, во-первых, этот успех YRP связан с его антиизраильской риторикой и «двумя условиями», которые Фатих Эрбакан выдвинул правящей партии в обмен на свою поддержку: прекращение торговых отношений с Израилем и закрытие радиолокационной базы Кюреджик, которая, по его мнению, защищает Израиль.
А, во-вторых, Кац не учел того факта, что и турецкая светская оппозиция однозначно выступила против израильской агрессии в секторе Газа. Руководитель партии кемалистов Озгюр Озель в еще в декабре прошлого года призывал ввести эмбарго против Израиля, перейдя от слов к «действиям». Что, без сомнения, добавило на нынешних выборах оппозиции голосов. Так что, руководству еврейского государства совершенно не стоит впадать в эйфорию от успехов оппозиции – произральскими взглядами, во всяком случае на публичном уровне, там и не пахнет.
Кстати, в турецких соцсетях сегодня широко распространился флешмоб: избиратели, как правило консервативных взглядов, традиционно голосующих за правящую партию, выкладывают фотографии испорченных бюллетеней с надписями в поддержку Палестины.
И наконец, о «факторе 2028 года». Российское информационное агентство РБК по итогам сегодняшних выборов в Турции опубликовало следующее: «Исход битвы за Анкару и особенно Стамбул будет иметь решающее значение для будущего всей Турции. Победа Экрема Имамоглу в Стамбуле закрепляет за ним статус одного из сильнейших политиков страны, который уже трижды сумел одержать победу над ставленниками Эрдогана и опирается на поддержку широкого спектра народных масс. Подобный успех открывает Имамоглу путь к выдвижению на пост президента в 2028 году».
И это типичный пример забегания вперед. До 2028 года в Турции, как и во всем мире, много воды утечет… В конце концов, последний занавес оставил за собой действующий президент Эрдоган. Турецкий лидер записал победу оппозиции в свой актив, объявив о победе демократии в ведущем государстве кипящего Востока. Турция преподнесла не только Востоку, но и цивилизованному либеральному миру еще один урок демократии и народного волеизъявления. Это лучший ответ критикам и противникам Эрдогана, обвинявшим его в попытках узурпации и авторитаризации власти.
Эрдоган вернул власть народу!