Эрдоган вернул власть народу!

Айдын Керимов, автор haqqin.az, Стамбул 02:18

Драйв, который приносит наблюдение за выборами в Турции, вполне можно сравнить с участием в сессии на фондовой бирже: интрига держится до последнего, заранее предсказать ничего нельзя. И серьезные выводы можно сделать только тогда, когда на избирательных участках и в офисах партий, участников этого забега, будет погашен свет. Не раньше. По итогам нынешних муниципальных выборов еще много будет сказано и написано. А потому нынешний материал не стоит воспринимать как что-то окончательное – и в мыслях такого нет. Это своего рода рефлексия человека, целый день проведшего за мониторингом того, что происходило сегодня в Турции.

Разумеется, в первую очередь следует отметить то, что до последнего правящая партия и оппозиция шли, что называется, «ноздря в ноздрю» с минимальным разрывом. Что, кстати, исключает возможность малейшей фальсификации, поскольку слишком уж заметное преимущество кого-то из участников выборной гонки неизбежно вызвало бы недоумение не только у политических конкурентов, но и у независимых наблюдателей: «А с чего бы это вдруг такие цифры?» Что автоматически ведет не только к проверкам и пересчету голосов, а возможно и политическим скандалам. Но одновременно это не позволяет говорить об убедительной победе одной из сторон, которая позволила бы ей навязывать свои условия оппонентам. Итоги нынешних выборов в Турции – они как раз про необходимость договариваться и работать совместно, пусть даже к другой стороне испытываешь неприязнь и чувство брезгливости… Но, конечно, оппозиция на нынешних выборах добилась определенного успеха, масштаб и последствия которого будет в дальнейшем трактоваться в зависимости от политических симпатий тех или иных авторов. Мало того, что правящей партии президента Эрдогана не удалось вернуть себе Анкару, Измир и Стамбул – так ведь еще кемалисты одержали победу не только в прибрежных районах, но и расширили свою поддержку в консервативной Анатолии.

И сразу – о сюрпризе на электоральной карте Турции, возникшем, в определенной степени, как контрреакция на этот успех кемалистов. Разумеется, имеется в виду успех религиозной партии Фатиха Эрбакана – сына легендарного турецкого политика, бывшего премьер-министра, смещенного военными, Yeniden Refah или YRP, процент поддержки которой приблизился к 6%, что в 2 раза больше результата майских парламентских выборов в 2023 году. Примечательно, что министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац в поздравлении турецким оппозиционным мэрам с переизбранием, написал: «Четкий сигнал Эрдогану: подстрекательство против Израиля больше не работает, ищите другую лошадь». Ну, во-первых, этот успех YRP связан с его антиизраильской риторикой и «двумя условиями», которые Фатих Эрбакан выдвинул правящей партии в обмен на свою поддержку: прекращение торговых отношений с Израилем и закрытие радиолокационной базы Кюреджик, которая, по его мнению, защищает Израиль. А, во-вторых, Кац не учел того факта, что и турецкая светская оппозиция однозначно выступила против израильской агрессии в секторе Газа. Руководитель партии кемалистов Озгюр Озель в еще в декабре прошлого года призывал ввести эмбарго против Израиля, перейдя от слов к «действиям». Что, без сомнения, добавило на нынешних выборах оппозиции голосов. Так что, руководству еврейского государства совершенно не стоит впадать в эйфорию от успехов оппозиции – произральскими взглядами, во всяком случае на публичном уровне, там и не пахнет.