Знаменитый азербайджанский каратист, многократный чемпион мира и Европы, призер Олимпиады Рафаэль Агаев в интервью Karate Combat рассказал о том, с какими знаменитыми спортсменами его сравнивают, поведал о своем тяжелом детстве и отношении к себе после завоевания серебряной медали на Олимпийских играх в Токио.

«Я и до Олимпиады был хорошо известен как в Азербайджане, так и в мире, - говорит Рафаэль. - Но, конечно, олимпийская медаль – самая ценная на планете. Ко мне стали относиться чуть иначе, но с моей стороны никаких изменений нет (улыбается).

Меня называют Майклом Джорданом мирового каратэ? Джордан – знаменитый баскетболист, но о себе я слышу такое впервые. До это меня называли Роналду, Марадоной и Месси мирового каратэ. Однако все меня знают, как «Бриллиант» каратэ. Горжусь тем, что меня сравнивают с лучшими в своих видах спорта. Меня это радует. Это благодаря усилиям моих тренеров и моей семьи».

Говоря о том, легко ли ему драться в KarateCombat (профессиональная лига полноконтактного каратэ), Агаев вспомнил свое непростое детство.

«В детстве я много дрался. Это в моей крови, в моем характере. Дрался в школе, на улице. Я рос в таком городе, где мы дрались каждый день. Я вырос в очень бедной семье. Были дни, когда у нас не было хлеба. Мы – три брата, и, если хлеба не хватало на всех, мне давали поесть как самому младшему. Я работал чернорабочим, кондуктором. Одну пару обуви носили с братом по очереди. Я видел все трудности жизни. Поэтому сейчас мне легко.

Я никогда не стеснялся своего прошлого. Горжусь своей страной, азербайджанским народом, моей семьей и друзьями!».