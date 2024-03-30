В Сумгаите арестовали убийцу ребенка

Как сообщалось ранее, 31 марта в прокуратуру Сумгаита поступила информация об обнаружении тела ребенка на берегу моря в поселке Тагиева.

Как сообщили в Генеральной прокуратуре, выявлены подозрения, что убийство совершено Ешилом Ахметом Тураном (1984 г.р.). Предположительно, мужчина утопил своего ребенка.

В прокуратуре Сумгаита возбуждено уголовное дело по статье 120.2.9 (умышленное убийство лица, заведомо беспомощного для виновного) УК Азербайджана, в отношении Турана избрана мера пресечения в виде ареста.

Предварительное следствие уголовного дела продолжается.