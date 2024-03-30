США поставят Израилю новую партию бомб

Соединенные Штаты намерены поставить Израилю новую партию бомб, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на двух высокопоставленных американских чиновников.

Телеканал поясняет, что эта партия бомб является частью пакета вооружений, который был одобрен для Израиля «много лет назад». Он включает в себя более 1800 бомб Mark 84 (MK84) и около 500 бомб Mark 82 (MK82), уточнили собеседники телеканала.

В сообщении со ссылкой на официальных американских представителей говорится, что Израиль предоставил Вашингтону гарантии того, что он использует поставляемое Америкой оружие строго «в рамках законов войны».