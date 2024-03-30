Генерал Маккензи о новых атаках «Исламского государства»

«У «Вилаят Хорасан» и ИГ в целом есть сильное желание атаковать нашу родину. И нам следует верить их заявлениям об этом. Они попытаются сделать это. Я считаю, что угроза растет. Нам следует ожидать в будущем попыток [атак] на Соединенные Штаты и другие страны. Думаю, это неизбежно», - сказал Маккензи, его цитирует ТАСС.

По мнению экс-главы CENTCOM, риск террористических атак, организованных ИГ, растет с момента вывода американских сил из Афганистана. «Если бы мы тогда оставили 2,5 тыс. солдат, а наши партнеры по НАТО оставили бы 4 тыс. или 5 тыс. солдат, то мы могли бы продолжать бороться с ИГ, что и было главной причиной присутствия в Афганистане, и предотвращать атаки у себя дома. Думаю, тогда мы были бы в другой ситуации. Полагаю, мы были бы в большей безопасности», - добавил генерал в отставке.

Предыдущее правительство США во главе с президентом Дональдом Трампом и радикальное движение «Талибан» подписали 29 февраля 2020 года в Дохе мирное соглашение. Согласно договоренностям, США и их союзники по коалиции обязались вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. Вывод американских войск начался в мае 2021 года. Основные боевые части США и НАТО были выведены оттуда в 2014 году. Военнослужащие США к началу сентября 2021 года полностью оставили Афганистан.