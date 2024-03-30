Венгрия стала закупать турецкий газ

Венгрия с понедельника начинает закупать природный газ у Турции, за два квартала в страну поступят 275 миллионов кубометров турецкого «голубого топлива». Об этом информирует издание «Прайм».

Впервые о планах покупать у Турции природный или сжиженный природный газ заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто летом 2023 года. Он не раз подчеркивал, что Турция является для Венгрии надежным транзитером российского и азербайджанского газа, а теперь Венгрия сможет стать первой не соседней страной, куда Турция станет экспортировать свой газ.

В августе во время визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Будапешт было подписано соглашение между венгерской компанией MVM и турецкой энергокомпанией Botas о том, что во втором-третьем кварталах 2024 года в Венгрию поступят 275 миллионов кубометров турецкого газа.

Сийярто сообщал ранее, что Будапешт и Анкара начали переговоры о хранении турецкого газа в Венгрии. По его словам, роль Турции как страны-транзитера еще более усилится со вступлением в силу контракта на поставку природного газа из Азербайджана в Венгрию, а также с началом экспорта туркменского газа в Европу.