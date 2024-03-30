На встрече президента Азербайджана Ильхама Алиева и министра энергетики Румынии Себастьяна Иоана Бурдужу было подчеркнуто, что между двумя странами существуют отношения стратегического партнерства, отмечено расширение сотрудничества по всем направлениям.

В ходе беседы было подчеркнуто, что в сфере энергетики уже достигнут значительный прогресс, состоялся обмен мнениями об экспорте в Румынию природного газа из Азербайджана и зеленой энергии через Черное море.

Было отмечено, что обсуждения по проектам поставок СПГ, зеленой энергии и газа продолжаются, и Азербайджан стремится в диверсифицированной форме войти на энергетический рынок Румынии.

В ходе встречи было подчеркнуто, что торгово-экономические связи между нашими странами расширяются, в прошлом году товарооборот вырос почти на 30 процентов по сравнению с предыдущим годом и достиг 670 миллионов долларов США, также усилилось сотрудничество в инвестиционной сфере. Была отмечена очень активная деятельность SOCAR в Румынии, доведено до внимания, что компания занимает достаточно значимое место на топливном рынке этой страны.