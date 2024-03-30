Трамп призвал Израиль закончить войну

Бывший президент США Дональд Трамп поддержал оборонительную войну Израиля против ХАМАС, но призвал положить ей конец. Об этом он заявил в интервью израильской газете Israel Hayom.

В интервью в основном обсуждалась война в секторе Газа, действия президента США Джо Байдена на этом фоне, шаги, которые, по мнению Трампа, следует предпринять.

«Вам нужно положить конец войне. Вам нужно положить ей конец. Вы должны это сделать, и я уверен, что вы это сделаете. Нам нужно достичь мира. Мы не можем позволить этому продолжаться», — сказал экс-президент США.

По мнению Трампа, Израилю нужно быть осторожным, потому что страна теряет поддержку большей части мира. «Вам нужно закончить, выполнить работу и двигаться вперед к миру. Вам нужно продолжить нормальную жизнь для Израиля и для всех остальных», — добавил экс-президент.