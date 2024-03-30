ГРУ калечит американских дипломатов «гаванским синдромом»

Расследователи выяснили, что симптомы «гаванского синдрома» наблюдались у зарубежных дипломатов в те же периоды и в тех же местах, куда приезжали сотрудники воинской части 29155 ГРУ. Именно это подразделение связывают с отравлениями «Новичком» Сергея и Юлии Скрипалей в Великобритании, а также бизнесмена Емельяна Гебрева в Болгарии.

«Гаванский синдром» – неофициальная болезнь, для которой характерны головокружение, тошнота, головные боли и проблемы со слухом и координацией. С 2014 года подобные симптомы наблюдаются у сотрудников посольств США и Канады в разных странах.

Сотрудники ГРУ могли вызывать «гаванский синдром» у американских и канадских дипломатов и работников спецслужб, считают авторы совместного расследования The Insider, передачи 60 Minutes американского канала CBS News и немецкого издания Der Spiegel.

Об этой связи говорят данные перелетов сотрудников ГРУ, которые с 2014 года оказываются в тех же местах, где фиксируют случаи «гаванского синдрома». По данным расследователей, в ноябре 2014 года жертвой «гаванского синдрома» стал сотрудник американского консульства во Франкфурте, который узнал в одном из вероятных нападавших предполагаемого сотрудника ГРУ Егора Гордиенко.

Еще один инцидент произошел в 2017 году в Китае – у одного из сотрудников американского консульства, ответственного за хранение секретной информации, врачи зафиксировали «неизвестное воздействие окружающей среды, вызвавшее черепно-мозговую травму». Расследователи отмечают, что информация о китайских инцидентах у них неполная.

Подобный случай произошел с женой американского дипломата в 2021 году в Тбилиси. Незадолго до приступа женщина заметила из окна своего дома мужчину, в котором узнала Альберта Аверьянова, сына командира части Андрея Аверьянова. Также расследователи рассказывают о вероятных инцидентах в 2021 году в Белграде и Ханое.

Журналисты отмечают, что пережившие атаки не получили должной помощи − их жалобы списали на психическое расстройство.

Помимо описанных случаев, расследователи сообщили, что замкомандира части 29155 ГРУ Иван Терентьев получил госзаказ на изучение «потенциальных возможностей нелетального акустического оружия при военных (боевых) действиях в городе».

Авторы расследования отмечают, что прямых улик в пользу причастности ГРУ к использованию «акустического оружия» нет, однако теперь «американские власти могут переосмыслить свое отношение к «гаванскому синдрому».