В Азербайджане усовершенствуют службу психиатрической помощи

Министерством здравоохранения реализуется ряд мер по совершенствованию службы психиатрической помощи в Азербайджане. Как сообщает haqqin.az, об этом, выступая на мероприятии на тему «Психическое здоровье и права людей, страдающих психическими заболеваниями в Азербайджане», сказал министр здравоохранения Теймур Мусаев.

По словам министра, срок обучения в резидентуре по специальности «Психиатрия» увеличен с 2 до 3 лет, а в «Классификацию специальностей по подготовке врачей-специалистов в резидентуре» добавлена новая специальность - «Детская и подростковая психиатрия». В то же время в министерстве созданы сектор по работе с инвалидами войны, ранеными и семьями шехидов, а также сall-центр 9109.

В целях повышения доступности и качества медицинской помощи, помимо частных медицинских учреждений, амбулаторная и стационарная психиатрическая помощь также оказывается в государственных медицинских учреждениях. По словам министра Мусаева, данные медучреждения расположены как в столице, так и регионах.

Глава Минздрава также сказал, что сотрудники Аппарата омбудсмена регулярно посещают психиатрические учреждения, на местах исследуют ситуацию с обеспечением прав пациентов, условия содержания и другие вопросы. По его словам, Министерство здравоохранения высоко ценит сотрудничество с Аппаратом омбудсмена, а также оперативное выполнение рекомендаций, требующих реализации в кратчайшие сроки.