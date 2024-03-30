Банк Республика получил высокую награду на III Форуме развития агробизнеса

11:56

На прошлой неделе в Губе прошел 3-й Форум по развитию агробизнеса, организованный совместно Агентством аграрного кредитования и развития (AKIA) и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО). В мероприятии приняли участие руководители Министерства сельского хозяйства, Министерства экономики, Агентства развития малого и среднего бизнеса, Национальной конфедерации предпринимательских организаций Азербайджана, представители подведомственных учреждений министерств, Центрального банка, банков, действующих в Азербайджане, а также представители местных и международных организаций.

На мероприятии были представлены истории успеха в финансировании сельского хозяйства, видеопрезентации местных ферм или агробизнеса, которые успешно получили финансирование и расширили свою деятельность. Далее награды были вручены уполномоченным кредитным организациям, занимающимся оказанием поддержки в сельском хозяйстве, обеспечением мелких и средних фермеров средствами производства, кредитованием фермеров за счет государственных средств, внедрением новых инновационных продуктов в сфере аграрного финансирования.