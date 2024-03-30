Банк Республика получил высокую награду на III Форуме развития агробизнеса
На прошлой неделе в Губе прошел 3-й Форум по развитию агробизнеса, организованный совместно Агентством аграрного кредитования и развития (AKIA) и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО).
В мероприятии приняли участие руководители Министерства сельского хозяйства, Министерства экономики, Агентства развития малого и среднего бизнеса, Национальной конфедерации предпринимательских организаций Азербайджана, представители подведомственных учреждений министерств, Центрального банка, банков, действующих в Азербайджане, а также представители местных и международных организаций.
На мероприятии были представлены истории успеха в финансировании сельского хозяйства, видеопрезентации местных ферм или агробизнеса, которые успешно получили финансирование и расширили свою деятельность. Далее награды были вручены уполномоченным кредитным организациям, занимающимся оказанием поддержки в сельском хозяйстве, обеспечением мелких и средних фермеров средствами производства, кредитованием фермеров за счет государственных средств, внедрением новых инновационных продуктов в сфере аграрного финансирования.
Банк Республика, который оказывает большую поддержку развитию и финансированию предпринимательства и особенно сельского хозяйства в нашей стране, также получил высокую награду. Банк Республика стал победителем в номинации «Банк, который предоставил больше всего кредитов фермерам по количеству и сумме в 2023 году».
В прошлом году Банк Республика активно сотрудничал с Агентством аграрного кредитования и развития, Ипотечным и Кредитно-гарантийным фондом, Фондом развития предпринимательства и предоставил фермерам наибольший объем льготных кредитов.
Более подробную информацию можно получить на официальном сайте банка, на страницах банка в facebook, instagram, linkedin, telegram или же позвонив в Call Center банка по номеру 144.