США будут помогать Украине в кредит

Джонсон заявил, что он, имея исторически узкое большинство в Палате представителей, оказался в сложном положении, но при этом добавил, что он работал в течение текущего рабочего периода над разработкой пакета и планирует вынести его на голосование, когда Палата представителей вернется к работе.

"Когда дело доходит до дополнительного финансирования, мы работаем над достижением консенсуса. Мы говорили со всеми членами, особенно сейчас, во время работы в округе. Когда мы вернемся после этого периода работы, мы будем продвигать продукт, но я думаю, что он будет иметь некоторые важные нововведения", - отметил он.

В качестве примера он привел возможность предоставления кредита Украине. Издание отмечает, что эта идея приобрела определенную популярность в начале марта как способ поддержать Украину таким образом, чтобы уменьшить беспокойство республиканцев относительно предоставления большей помощи.

Джонсон также упомянул о законе "REPO для украинцев", который уполномочивает президента арестовывать российские суверенные активы, замороженные в США, и передавать их Украине для использования против России.