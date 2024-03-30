Франция ждет от Китая «четких сигналов» для России

Франция ожидает, что Китай пошлет России «четкие сигналы» относительно войны РФ против Украины. Об этом заявил глава французского МИД Стефан Сежурне.

«Мы ожидаем, что Китай направит России очень четкие сигналы», - приводит Agence France-Presse слова министра, сказанные им на совместной пресс-конференции с китайским коллегой Ван И.

Сежурне считает, что «баланс сил должен быть благоприятным для Киева».

По словам главы внешнеполитического ведомства Франции, КНР играет ключевую роль в обеспечении соблюдения международного права: «Мы убеждены, что прочного мира не будет, если его не обсуждать с украинцами. Не будет безопасности для европейцев, если не будет мирного урегулирования в соответствии с международным правом».