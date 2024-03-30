Каждый десятый новобранец Бундесвера – несовершеннолетний

По итогам 2023 года Бундесвер рекрутировал около 18 800 новых солдат, среди них 10,6% – это 17-летние молодые люди. Последний раз Берлин сталкивался с такой ситуацией в 1996 году, когда доля несовершеннолетних составляла 9,6%.

После публикации отчетов Минобороны ФРГ немецкие партии СДПГ, Зеленые и ВДП договорились в коалиционном соглашении в федеральном правительстве, что только совершеннолетние новобранцы будут допущены до обучения и службы.

Министерство обороны Германии заявило, что 17-летние кандидаты будут приняты только "в том случае, если они пройдут комплексную процедуру тестирования на физические и психологические способности".

В Германии нет обязательной военной службы – все несовершеннолетние добровольно вступают в ряды немецкой армии. За 2023 год в Бундесвер заступили на службу 18 800 новобранцев, однако в немецкой армии имеется более 20 000 открытых вакансий. Сейчас в Бундесвере служит 181 514 солдат, однако планируется увеличить численность немецкой армии до 203 тысяч солдат к 2031 году.