Военные США проводят учения в Молдове

Международные военные учения JCET-2024 (Joint Combined Exchange Training) стартовали в Молдове 1 апреля. Как сообщила Интерфакс пресс-служба Минобороны страны, в них участвуют контингенты Молдовы, США и Румынии.

Цель учений, которые продлятся до 19 апреля, - оперативное взаимодействие войсковых подразделений армий трех государств.

В этом году в них примут участие бойцы батальона специального назначения Fulger («Молния»), представители Службы государственной охраны и спецподразделения Министерства юстиции «Пантера».

Минобороны Молдовы предупредило, что в связи с проведением учений возможно передвижение техники по дорогам республики из подразделений на полигоны Национальной армии.