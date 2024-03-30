Племянник Назарбаева признал вину

Племянник экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Кайрат Сатыбалдыулы признал вину в незаконной легализации средств, полученных преступным путем. Об этом говорится в сообщении Верховного суда республики.

Отмечается, что адвокат Сатыбалдыулы ходатайствовал о процессуальном соглашении, предполагающим сделку с признанием вины и возвращением незаконно приобретенных активов. Для решения этого вопроса суд отложил заседание на неопределенный срок.

31 мая 2023 года агентство по противодействию коррупции в Казахстане сообщало, что правоохранительные органы страны вернули в бюджет республики средства на сумму более 464 млрд тенге (более $1 млрд), связанные с делом Сатыбалдыулы.

Ранее другого племянника Назарбаева приговорили к условному сроку.