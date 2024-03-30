Британских консерваторов ждет поражение исторических масштабов наш обзор
До конца января следующего года в Великобритании должны пройти парламентские выборы, их дата пока не определена. Однако есть полная определенность в том, что правящая последние пятнадцать лет Консервативная партия не только уступит власть, но и потерпит в результате унизительное и разгромное поражение.
Агентство Survation провело большой опрос, который включал 15 тысяч респондентов. О том, что у консерваторов все неблагополучно, известно давно, но их дела, как показало исследование, просто катастрофически плохи.
Напомним, в Британии мажоритарная система голосования, и сложность социологического замера состояла как раз в том, чтобы определить настроения избирателей во всех 650 округах. Выяснилось, что нынче тори взяли бы лишь 98 мест в парламенте, а лейбористам досталось бы 468 – потрясающее большинство в 286 мандатов в 650-местном парламенте.
При этом консерваторам не досталось бы ни одного округа в Шотландии и Уэльсе. Рискует лишиться места в парламенте и нынешний глава правительства Риши Сунак: в своем округе в Северном Йоркшире он опережает кандидата от лейбористов всего лишь на 2,5%.
Для того чтобы ощутить степень грядущих изменений, достаточно напомнить, что в 2019 году Консервативная партия получила 365 мест, а лейбористская – 203.
Да, выборы еще не завтра, но за те восемь-девять месяцев развернуть ситуацию радикальным образом просто невозможно. Те полтора десятилетия, что Консервативная партия находится у власти, отличались целой чередой серьезных политических ошибок, в первую очередь, противоречивой позицией относительно Брекзит, приведшей-таки к болезненному выходу из Евросоюза. За эти годы в партии сменилось шесть лидеров, причем последние вообще надолго не задерживаются.
Очевидно, впереди у страны период правления лейбористов, но нельзя сказать, что и у тех есть какие-то волшебные рецепты для лечения проблем, с которыми нынче имеет дело Великобритания.