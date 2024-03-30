До конца января следующего года в Великобритании должны пройти парламентские выборы, их дата пока не определена. Однако есть полная определенность в том, что правящая последние пятнадцать лет Консервативная партия не только уступит власть, но и потерпит в результате унизительное и разгромное поражение.

Агентство Survation провело большой опрос, который включал 15 тысяч респондентов. О том, что у консерваторов все неблагополучно, известно давно, но их дела, как показало исследование, просто катастрофически плохи.

Напомним, в Британии мажоритарная система голосования, и сложность социологического замера состояла как раз в том, чтобы определить настроения избирателей во всех 650 округах. Выяснилось, что нынче тори взяли бы лишь 98 мест в парламенте, а лейбористам досталось бы 468 – потрясающее большинство в 286 мандатов в 650-местном парламенте.