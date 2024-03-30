В России взорвали «Чайхану»

По словам очевидцев, место оцеплено, рядом со зданием рассыпаны осколки стекол.

В главном управлении МВД по Воронежской области «Коммерсант» рассказали, что сообщение о повреждении витринных стекол поступило в отдел полиции в 3 часа ночи. «На месте работает следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства, пострадавших нет», — заявили в ведомстве.

Telegram-канал Mash сообщает, что причиной взрыва, по предварительным данным, могла стать брошенная в окно граната. По данным канала, это основная версия следователей на данный момент.

Источник «Ленты.ру» отметил, что пока специалисты не сделали окончательного вывода о причинах взрыва: «С высокой степенью вероятности в кафе сработало самодельное пиротехническое устройство, однако до заключения экспертов говорить рано».