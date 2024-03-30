Председатель Высшей избирательной комиссии (Центризбиркома) Турции Ахмет Енер заявил, что явка на муниципальных выборах в стране составила 78,11%, обработано 99,99% протоколов.

«По предварительным данным, поступившим после обработки 99,99% протоколов, явка на голосование за посты мэров метрополий составила 78,11%. Народно-республиканская партия по всей Турции получает 35 городских муниципалитетов, Партия справедливости и развития - 24, Dem Parti (прокурдская партия – ред.) - 10, Партия националистического движения - 8, Новая партия благоденствия - 2, Партия великого единства - 1, Хорошая партия – 1», - сообщил глава ЦИК в эфире местных телеканалов.

Енер пояснил, что в числе полученных постов мэров непосредственно в борьбе за 30 городов-метрополий у НРП - 14, у ПСР -12.