Кемалисты берут под контроль 35 городов в Турции новость дополнена
Председатель Высшей избирательной комиссии (Центризбиркома) Турции Ахмет Енер заявил, что явка на муниципальных выборах в стране составила 78,11%, обработано 99,99% протоколов.
«По предварительным данным, поступившим после обработки 99,99% протоколов, явка на голосование за посты мэров метрополий составила 78,11%. Народно-республиканская партия по всей Турции получает 35 городских муниципалитетов, Партия справедливости и развития - 24, Dem Parti (прокурдская партия – ред.) - 10, Партия националистического движения - 8, Новая партия благоденствия - 2, Партия великого единства - 1, Хорошая партия – 1», - сообщил глава ЦИК в эфире местных телеканалов.
Енер пояснил, что в числе полученных постов мэров непосредственно в борьбе за 30 городов-метрополий у НРП - 14, у ПСР -12.
Енер пояснил, что в числе полученных постов мэров непосредственно в борьбе за 30 городов-метрополий у НРП - 14, у ПСР -12. Всего городов с таким статусом в Турции 30. Это большие агломерации с внушительной численностью населения и крупной экономикой. НРП удалось оставить за собой Стамбул, Анкару, Измир, Анталью из числа метрополий, а также получить еще 13 региональных столиц по сравнению с итогами муниципальных выборов 2019 года.
Как сообщил Енер, в уездных муниципалитетах (административное деление провинций) ПСР сохранила лидерство, получив 324 района, НРП - 322, Партия националистического движения - 110.
Енер добавил, что в целом «выборы прошли и завершились спокойно, в атмосфере мира и безопасности», за исключением единичных событий. Все протоколы голосования, по его словам, будут обработаны в соответствии с правилами, а после объявления окончательных результатов выборов граждане смогут ознакомиться с ними на сайте ЦИК.