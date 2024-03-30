Сахиль Бабаев об экономических отношениях с Румынией

В продолжение динамики развития экономических отношений между Азербайджаном и Румынией продолжил расти и товарооборот между двумя странами, в прошлом году он увеличился на 29,3 процента. Об этом на прошедшем в понедельник в Баку 8-м заседании Совместной комиссии по торгово-экономическим связям и научно-техническому сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Румынии заявил сопредседатель комиссии, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.

Он отметил, что это и последующие заседания совместной комиссии будут способствовать расширению связей в различных сферах.

«Сегодня мы проведем дискуссии по вопросам, касающимся энергетической, транспортной, инвестиционной, сельскохозяйственной, социальной, образовательной, гуманитарной, инфраструктурной, строительной и других сфер.

Подписанные в 2009 и 2011 гг. соответственно Совместная декларация о стратегическом партнерстве и Совместный план действий по реализации стратегического партнерства и в целом более 60 документов о сотрудничестве, подписанных за прошедший период, способствовали развитию отношений между нашими странами, которые поднялись на уровень стратегического партнерства», - добавил министр.