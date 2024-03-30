В Азербайджане строят крупные наркологические больницы

В настоящее время в столице Азербайджана продолжается строительство двух крупных наркологических больниц. Об этом заявил министр здравоохранения Теймур Мусаев в ходе выступления на круглом столе на тему «Психическое здоровье и права людей, страдающих психическими заболеваниями в Азербайджане».

Министр отметил, что одна из этих больниц рассчитана на 350 коек, а другая – на 150.

«Думаю, что после ввода в эксплуатацию этих больниц, помимо увеличения коечного фонда по данному профилю, это также положительно скажется на качестве оказываемых наркологических услуг», - добавил Мусаев.