Кремль об отказе Армении обслуживать карты «Мир»

Банки Армении перестали с апреля принимать карты «Мир» не из-за политики Еревана, а из-за «беспрецедентного давления» США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

«Очень многие страны сталкиваются с беспрецедентным давлением со стороны Соединенных Штатов - угроза вторичных санкций, угроза санкций, - сказал представитель Кремля. - Конечно же, экономические учреждения, компании, банки, другие учреждения, принимают меры для того, чтобы хеджировать риски».

Песков также заявил, что Россия и Армения продолжают работать над исправлением ситуации с приемом карт «Мир» и «компенсацией» нанесенного давлением США вреда. По его словам, давление США «не значит, что мы не продолжаем с нашими армянскими друзьями работу по хеджированию наших собственных рисков и по исправлению ситуации».

«Продолжим пути обсуждения и компенсацию того вреда, который наносит вот это беспрецедентное давление американцев», - добавил Песков.