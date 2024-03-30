Алиев создает Службу для строительства жилья в Карабахе

Президент Ильхам Алиев подписал указ о создании Службы восстановления, строительства и управления жильем в Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, сообщает официальный сайт главы государства.

Согласно указу, уставный капитал службы определен в 500 тыс. манатов и будет сформирован за счет средств госбюджета Азербайджана.

Целью деятельности Службы является сохранение и поддержание существующего жилищного фонда в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, строительство новых многоквартирных и индивидуальных жилых домов, проведение обустройства, деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Текущее руководство деятельностью Службы обеспечивается со стороны Наблюдательного совета, состоящего из 5 человек.

Председатель Наблюдательного совета:

Эльчин Юсубов - специальный представитель президента Азербайджана в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах.

Члены Наблюдательного совета:

Эльнур Алиев - первый заместитель министра экономики Азербайджана.

Сарван Джафаров - заместитель министра сельского хозяйства Азербайджана.

Анар Керимов - заместитель министра труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Намиг Гумматов - первый заместитель председателя Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана.