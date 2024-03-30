«За несколько дней до нападения в России Тегеран поделился информацией с Москвой о возможном большом теракте внутри России, полученной в ходе допросов арестованных в связи со смертоносными взрывами в Иране», - сказал один из трех источников Reuters.

Иран предупреждал Россию о крупной «террористической операции» накануне трагедии в «Крокус Сити Холле». Об этом стало известно Reuters со ссылкой на источники.

В январе Министерство разведки Ирана заявило, что арестовало 35 человек, причастных к взрывам в ИРИ, прогремевшим и унесшим жизни около 100 человек. Тогда министерство заявило, что арестовало командира подразделения афганского крыла «Исламского государства» - ИГИЛ-К.

Другой источник Reuters, также пожелавший остаться анонимным, уточняет, что в информации, предоставленной Тегераном Москве о готовящемся нападении, не хватало конкретных подробностей относительно времени и конкретной цели атаки. «Им (членам ИГИЛ-К) было поручено подготовиться к некоей значимой операции в России... Один из террористов (арестованный в Иране) сказал, что некоторые члены группы уже ездили в Россию», - сообщил источник.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что ему неизвестно о якобы поступивших от Ирана предупреждениях по подготовке теракта в РФ перед событиями в «Крокус Сити Холле». «Нет, мне ничего об этом неизвестно», - сказал представитель Кремля.