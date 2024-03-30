Что обещают новые правила по услугам такси

Сегодня в Азербайджане услуги такси широко доступны, причем не только в столице, но и в других городах. В стране проводятся важные реформы, направленные на повышение качества услуг в этой сфере, адаптацию действующего законодательства к сегодняшним реалиям. И в первую очередь совершенствуется именно законодательная база. Услугами такси в стране пользуются миллионы людей, поэтому легко объяснить причину высокого интереса населения к любым изменениям в этой сфере. Не составили исключения и утвержденные на днях требования к техническим показателям, внутреннему и внешнему оформлению транспортных средств, используемых в пассажирских перевозках такси.

- Анар муаллим, какие требования предъявляют новые правила?

- Требования подготовлены согласно Закону «Об автомобильном транспорте». Наиболее важные из них заключаются в том, что транспортные средства старше 15 лет не могут использоваться в качестве легковых такси. Само по себе применение правил во временном разрезе разделено на две части: это периоды до и после 1 июля. Так, деятельность такси смогут продолжить только те, кто в течение 3 месяцев подаст электронную заявку на использование в качестве такси автомобилей возрастом не старше 15 лет, и получит необходимое разрешение.

Требования касаются и внутренней компоновки такси. В салоне машины должна быть размещена информация о водителе и перевозчике, таксометр или мобильное устройство с программным обеспечением, позволяющие определить цену проезда (на сегодняшний день большинство такси уже использовали устройства с программным обеспечением), и, конечно же, POS-терминал для безналичной оплаты. Базовые и элементарные требования к автомобилям такси, вытекающие из нового постановления, имелись в законодательстве и ранее. Новым является лишь требование об установке видеокамер для съемки салона, оснащенных картой памяти, способной хранить информацию не менее 1 месяца.

Мы просим водителей, обладающих соответствующими транспортными средствами, которые в настоящее время занимаются деятельностью такси и хотят продолжить ее, как можно скорее получить удостоверение допуска и карту допуска.

После 1 июля же 2024 года карты допуска не будут выдаваться транспортным средствам старше 8 лет. Легковые автомобили такси должны соответствовать экологическому стандарту не ниже «евро-5». Определены требования и к цвету машин. Так, такси могут быть только белого или красного цвета. Отметим, что требования относительно цвета будут касаться автотранспортных средств, ввезенных на территорию страны или произведенных на ее территории с 1 июля 2024 года. Это означает, что автомобили, которые в данный момент оказывают услуги такси и соответствуют всем требованиям, могут продолжать свою деятельность вне зависимости от цвета.

- Вам не кажется, что такие требования значительно сократят число транспортных средств, задействованных в перевозках такси?

- Мы провели исследование с привлечением международных консалтинговых компаний. Результаты показали, что в Баку количество такси на тысячу человек намного больше, чем в аналогичных городах. А это сказывается не только на образовании пробок, но и приводит к негативным экологическим последствиям. К тому же большое количество такси привело к нездоровой конкуренции и значительному снижению качества обслуживания в этой сфере.

В то же время исследования показали, что излишнее количество такси сказалось на оттоке пассажиров с общественного транспорта, включая метро и автобусы. Большая доля перевозок такси приходится на расстояние от 1 до 3 километров. Это именно то расстояние, которое можно пройти пешком или на общественном транспорте.

Одна из целей, которые мы преследуем, состоит в снижении числа поездок, а также изменении их структуры. Мы неоднократно говорили, что необходимо перевести не менее 300 миллионов поездок на личном транспорте и такси в общественный транспорт.

Среднее время работы водителей такси сегодня составляет 14–15 часов, мы же намерены сократить рабочее время водителей такси до установленных законодательством 8 часов. Стоит особо отметить, что утвержденный «Перечень обезличенных данных, передаваемых операторами заказа такси в режиме реального времени по каждому заказу такси, в том числе сведений о водителе в целях контроля за соблюдением водителем режимов работы и отдыха», нацелен также на регулирование этих вопросов.

- Анар муаллим, с какой целью будет использована собранная информация?

- Считаю, что сбор этой информации внесет существенный вклад в формирование подробной базы данных о перевозках такси. Кроме того, собранная информация сыграет важную роль при анализах, которые проводятся с целью улучшения транспортных услуг и инфраструктуры. Это послужит как принятию более обоснованных решений в этой сфере, так и повышению безопасности перевозок такси.

Так, операторы заказа такси обязаны передавать в информационную систему AYNA в режиме реального времени такие обезличенные данные, как статус заказа такси, дату и время в отношении каждого статуса заказа, тариф, стоимость проезда и способ оплаты проезда, расположение, маршрут и скорость легкового автомобиля такси, и прочие.

Важно отметить и то, что оператор такси (агрегатор) теперь не может передать заказ автомобилю, который не имеет соответствующего разрешения на данную деятельность от AYNA. Такое нарушение предусматривает штраф согласно Кодексу об административных правонарушениях.

И если подвести итоги, реформы в системе такси являются необходимыми мерами как для безопасности граждан, так и защиты прав водителей, поднятия качества услуг такси в стране, а также предотвращения пробок в столице.