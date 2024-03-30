Румыны хотят поскорее открыть рейсы в Баку

Баку и Бухарест обсуждают открытие прямого авиасообщения.

«Мы с нетерпением ждем открытия прямых рейсов между Азербайджаном и Румынией», - сказал по итогам переговоров в Баку министр энергетики Румынии, румынский сопредседатель межправкомиссии Себастьян Иоан Бурдужа.

По его мнению, это не только сблизит народы, но и создаст связи между инвесторами и частным сектором, обеспечит полноценное развитие сотрудничества.