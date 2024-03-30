Горит «Уралмашзавод»

По информации МЧС Свердловской области, днем 1 апреля поступило сообщение о пожаре на улице Машиностроителей, на территории промышленной площадки загорелась кровля цеха.

На заводе «Уралмашзавод» в Екатеринбурге произошел пожар.

«Огнеборцы ведут разведку на месте пожара и прилагают все усилия для его локализации. Информации о пострадавших не поступало», — говорится в сообщении. В тушении задействовали 13 единиц спецтехники.

Позднее МЧС России уточнило, огонь распространился на площади 4 тыс. кв. м. Ведомство сообщило, что на месте работают 52 пожарных и 17 единиц спецтехники.

Российские телеграм-каналы сообщают, что пожар возник на складе лакокрасочной продукции. Другие СМИ утверждают, что горит цех по производству трансформаторов, там 7 тыс. л масла.

«Уралмашзавод» производит оборудование для горнодобывающего комплекса, металлургии, цементной промышленности, энергетической отрасли, подъемно-транспортное и другое оборудование.