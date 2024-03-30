Буданов о наступлении России на Киев

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в эфире телемарафона прокомментировал заявления о том, что российские войска могут попробовать новое наступление на Киев.

В частности, на вопрос ведущей относительно того, на какие данные опирался президент Франции Эммануэль Макрон, когда говорил, что в случае прорыва россиян на Киев или Одессу французские войска могут оказаться в Украине, Буданов ответил: "Вы сами сказали, что это его предположение. Предположений может быть очень много. Знаете, в предположениях мы тоже можем сейчас зайти в Москву. Но этого по факту нет".

Также глава ГУР заявил, что на сегодня на территории Беларуси для Украины нет никаких угроз.

"На территории Беларуси никаких угроз по состоянию на сейчас нет. И мы не видим тенденции к тому, чтобы они появились в ближайшее время", - сказал он.