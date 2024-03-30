Задержанные 31 марта в Дагестане боевики участвовали в финансировании и обеспечении теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», сообщили в понедельник, 1 апреля, в Центре общественных связей ФСБ России.

Один из задержанных рассказал, что возил оружие террористам, которые стреляли в «Крокусе». Он доставил его из Махачкалы в Мытищи. К тому же он переводил им деньги.

Также спецслужба утверждает, что задержанные сами готовили теракт в «месте массового пребывания людей» в Каспийске. По утверждениям, конкретной цели у теракта не было — главное, чтобы взрыв произошел в скоплении людей.

В Махачкале и Каспийске 31 марта ввели режим контртеррористической операции (КТО), после чего силовики сообщили о задержании троих человек. Как заявили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК), задержанные планировали «преступления террористической направленности». У задержанных, как утверждается, нашли автоматическое оружие, боеприпасы и готовое самодельное взрывное устройство.