В результате обстрелов российской армии в Харькове уничтожена почти вся государственная и частная энергетическая инфраструктура, сообщил глава украинского города Игорь Терехов.

«Я не знаю, какой план у врага. Уже разрушена практически вся критическая энергетическая инфраструктура, частная тоже разбита. Россия хочет нас запугать, но это невозможно. За два года мы видели разные уровни угроз, начиная с ДРГ в самом Харькове. Были времена, когда из практически двухмиллионного города оставалось 300 тысяч [жителей]. Однако никто не опускает руки», — сказал Терехов.

Он назвал ситуацию для энергетической отрасли очень тяжелой. «Мы переживали и более сложные времена — переживем и эти», — добавил Терехов.

Россия в последние недели наносит массированные удары по объектам энергетики Украины. В результате атаки 22 марта Харьков практически полностью остался без электричества и водоснабжения, встал городской транспорт, работающий на электротяге. В результате обстрела 1 апреля под удар попали энергогенерирующие предприятия, из-за чего возник дефицит электроэнергии в Харькове и области, сообщили в региональной администрации.