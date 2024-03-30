Казахстанский радикал готовил теракт

Комитет национальной безопасности Казахстана задержал радикала, подозреваемого в подготовке теракта. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Там рассказали, что в ходе обыска по месту его проживания у него были изъяты компоненты для изготовления взрывного устройства с поражающими элементами и «иные вещественные доказательства».

«Он является приверженцем радикальной религиозной идеологии, ранее был судим за убийство», — уточнили в комитете. В ведомстве добавили, что было возбуждено уголовное дело по статье об акте терроризма.