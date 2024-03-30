В Азербайджане судят одного из соратников Гюлена

Сегодня стартует судебный процесс по уголовному делу в отношении одного из бывших руководителей террористической организации Фетуллаха Гюлена (FETÖ) в Азербайджане Дойруша Джафарова.

Как сообщает haqqin.az, дело находится в производстве судьи Абусата Гасымова.

Джафарова обвиняют в том, что он долгое время вел пропаганду организации в образовательных и учебных центрах Азербайджана, завлекал молодежь в ряды организации FETÖ. В ходе обыска в доме по адресу его проживания были обнаружены пропагандистские документы и материалы, а также оружие.

Джафарову было предъявлено обвинение по статьям 167.1 (принуждение к исповеданию религии) и 228 (незаконное ношение холодного оружия) Уголовного кодекса Азербайджана, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Адвокат Джафарова Хафиз Алескеров заявил haqqin.az, что его подзащитный не признает себя виновным по предъявленным обвинениям: «Он образованный человек, получил степень магистра биологии в Европе. Ему принадлежит только слайд под названием «Понятие службы Фетуллаха Гюлена», в котором рассказывается об идеях Фетуллаха Гюлена».

Отметим, что в прошлом году МВД провело спецоперацию против FETÖ. В ходе операции были задержаны Дойруш Джафаров, который, предположительно, является одним из бывших лидеров FETÖ в Азербайджане, Гумрах Абдурахманов, отвечающий за финансовые дела организации, директор центра «Юрд» Руслан Алиев и ответственный за организационные дела Анар Алиев.