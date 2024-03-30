Израиль – за возвращение жителей на север Газы

Израильская делегация выдвигает предложение о постепенном возвращении с юга сектора Газа на север не более 60 тыс. перемещенных лиц. Как утверждает телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники, соответствующая позиция была обозначена на встречах с посредниками в переговорном процессе с радикальным палестинским движением ХАМАС об освобождении заложников и прекращении огня в анклаве.

По информации источников, предложение Израиля, которое было озвучено в том числе на последней встрече в Каире, предполагает "постепенное возвращение с юга сектора Газа на север не более 60 тыс. перемещенных лиц. <…> По 2 тыс. граждан в день через две недели после начала действия соглашения". При этом, как указывает телеканал, представители Израиля настаивают на том, чтобы палестинцы не возвращались в свои дома, а размещались в палаточных лагерях. ХАМАС со своей стороны настаивает на возвращении всех перемещенных лиц в места их проживания.

По данным Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ на начало года, число перемещенных лиц в секторе Газа составило не менее 1,9 млн, или свыше 85% населения анклава.