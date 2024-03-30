В марте общее число крупных выигрышей в играх «Poz-Qazan» составило 16. Среди них один из жителей Баку выиграл в лотерее «5Х» 100 тысяч манатов

ОАО «Azərlotereya», организатор легальных лотерей и оператор спортивных ставок в стране, продолжает радовать своих клиентов захватывающими играми «Poz-Qazan», где каждый может выиграть крупные суммы.

12 счастливчиков стали победителями лотереи «Papaq at», которая была выпущена ограниченным тиражом к Наврузу. На 2 билетах было выиграно 75 000 AZN, а на 10 билетах - 10 000 AZN. Выигрышные билеты были приобретены в разных городах, включая Баку, Агдам, Агдаш, Губу, Гянджу и Шеки. Среди победителей - Эмиль Джафаргулиев, Явар Абишов, Фирангиз Латифова, Хабиль Алиев, Вугар Джафаров, Асиф Ганбаров, Ниймат Халилов, Сайяд Гулиев и Рафиг Мирзаев.

Еще один билет на 10 тысяч манатов был выигран в бакинском «Bombardir». Также успешный билет «Uğurlu 7» достался жителю Хырдалана, принося ему 10 тысяч манатов. Егане Хидирова из столицы выиграла в лотерее «Göz Muncuğu» также 10 тысяч манатов.

Стандартные игры «Poz-Qazan» предлагают крупные призы от 25 000 до 200 000 манатов. Билеты доступны для покупки в различных точках продаж, таких как «Misli» и «Azərlotereya», филиалах «Azərpoçt», на рынках и в киосках по всей стране, а также можно заказать онлайн через «Wolt».