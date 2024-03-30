Пашинян уходит в отставку?

Именно такое заявление сделал интернет-портал Armlur, связанный с Армянским национальным конгрессом, возглавляемым бывшим президентом Армении Левоном Тер-Петросяном.

Чтобы снизить напряжение в обществе, вызванное требованием официального Баку немедленно вернуть четыре села Газахского района, премьер-министр Армении Никол Пашинян, похоже, готов уйти в отставку.

Источники в Ереване сообщают, что о своем намерении уйти в отставку Пашинян заявил на внеочередном собрании правящей партии «Гражданский договор», которое состоялось после ультиматума вице-премьера правительства Азербайджана Шахина Мустафаева о немедленном освобождении сел Гызылхаджилы, Баганис Айрым, Хейримли и Ашагы Эскипара в Газахском районе Азербайджанской Республики.

Напомним, что на пресс-конференции, состоявшейся после собрания правящей партии, Никол Пашинян подтвердил, что озвученные Шахином Мустафаевым четыре села являются суверенной территорией Азербайджана, отметив неизбежность их возвращения.

После чего Пашинян встретился с жителями населенных пунктов Тавушской области Армении, выступивших категорически против намерения премьер-министра передать Азербайджану четыре села в Газахском районе.

Одновременно начались политические манипуляции реваншистски настроенной оппозиции Армении, которая поспешила использовать этот вопрос для новых атак на правительство.

Как пишет издание Armlur, требования Баку в отношении этих сел звучат настолько решительно и ультимативно, что Пашинян, дабы разрядить до предела накаленную атмосферу в армянском обществе, решил уйти в отставку. По мнению Никола Пашиняна, такое решение станет спасением и для него лично, и для его правительства. В результате, как пишет издание Armlur, Пашинян принял решение провести 10 сентября досрочные парламентские выборы.