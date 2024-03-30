Пашинян уходит в отставку?
Чтобы снизить напряжение в обществе, вызванное требованием официального Баку немедленно вернуть четыре села Газахского района, премьер-министр Армении Никол Пашинян, похоже, готов уйти в отставку.
Именно такое заявление сделал интернет-портал Armlur, связанный с Армянским национальным конгрессом, возглавляемым бывшим президентом Армении Левоном Тер-Петросяном.
Источники в Ереване сообщают, что о своем намерении уйти в отставку Пашинян заявил на внеочередном собрании правящей партии «Гражданский договор», которое состоялось после ультиматума вице-премьера правительства Азербайджана Шахина Мустафаева о немедленном освобождении сел Гызылхаджилы, Баганис Айрым, Хейримли и Ашагы Эскипара в Газахском районе Азербайджанской Республики.
Напомним, что на пресс-конференции, состоявшейся после собрания правящей партии, Никол Пашинян подтвердил, что озвученные Шахином Мустафаевым четыре села являются суверенной территорией Азербайджана, отметив неизбежность их возвращения.
После чего Пашинян встретился с жителями населенных пунктов Тавушской области Армении, выступивших категорически против намерения премьер-министра передать Азербайджану четыре села в Газахском районе.
Одновременно начались политические манипуляции реваншистски настроенной оппозиции Армении, которая поспешила использовать этот вопрос для новых атак на правительство.
Как пишет издание Armlur, требования Баку в отношении этих сел звучат настолько решительно и ультимативно, что Пашинян, дабы разрядить до предела накаленную атмосферу в армянском обществе, решил уйти в отставку. По мнению Никола Пашиняна, такое решение станет спасением и для него лично, и для его правительства. В результате, как пишет издание Armlur, Пашинян принял решение провести 10 сентября досрочные парламентские выборы.
Власти Армении и партия «Гражданский договор» пока не комментируют эту информацию. В то же время следует признать: вероятность того, что возвращение Азербайджану четырех сел в Газахском районе может серьезно подорвать политические позиции Никола Пашиняна, действительно высока. Главным образом потому, что изменение политических симпатий жителей граничащей с Азербайджаном Тавушской области, ранее безоговорочно поддерживавших Пашиняна, могут основательно пошатнуть его позиции.
По мнению независимых экспертов, рейтинг Пашиняна стремительно падает. Единственным фактором, благодаря которому Пашинян все еще удерживает власть, является еще меньшая популярность его основных конкурентов - пророссийской оппозиции.
В то же время не следует упускать из виду, что оппозиция, используя тему возвращения Азербайджану четырех сел, может поднять против Пашиняна население Тавушской области и других регионов.
С другой стороны, за последние дни значительно громче стали звучать угрозы Москвы в адрес Армении и лично Никола Пашиняна. Ясно давая понять, что сорвет планы Армении по интеграции в Евросоюз, Россия угрожает Еревану «украинским сценарием» и даже потерей государственности.
Похоже, в столь сложной политической ситуации отставка премьер-министра и досрочные парламентские выборы действительно являются для Пашиняна и его партии единственным спасительным решением.