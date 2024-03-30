Армении и Азербайджану пытаются помешать

Армению пытаются вывести из переговорного процесса с Азербайджаном. Об этом заявил член партии премьер-министра Никола Пашиняна "Гражданский договор", заместитель главы постоянной парламентской комиссии по региональным вопросам и вопросам евразийской интеграции Вагаршак Акопян.

"Протекает серьезный переговорный процесс, который мы пытаемся всячески продвигать в рамках мирного процесса, однако нас пытаются спровоцировать. Речь не каких-то странах, личностях, речь идет о ситуации. Нас изнутри, снаружи, сбоку пытаются спровоцировать и вывести из переговорного процесса", - сказал он.

Акопян призвал соотечественников трезво оценивать ситуацию и не поддаваться эмоциям.