Очередные консультации между Баку и Москвой

28-29 марта в Баку состоялись очередные консультации между министерствами иностранных дел Азербайджана и России. Информацию об этом распространило Министерство иностранных дел России.

Сообщается, что встреча состоялась между заместителем министра иностранных дел Азербайджана Самиром Шарифовым и послом по особым поручениям МИД России Павлом Князевым.

Затем Павла Князева принял министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов. На переговорах обсуждались вопросы двустороннего и международного сотрудничества.