На организованном омбудсменом Аппаратом по защите прав человека Азербайджана мероприятии, посвященном «правам людей, страдающих психическими расстройствами и нарушениям психического здоровья в Азербайджане», был проведен круглый стол.

В мероприятии, проведенном по инициативе омбудсмена, приняли участие министр здравоохранения Теймур Мусаев, председатель Комитета по здравоохранению Милли Меджлиса Ахлиман Амиров, председатель Комитета по семье, женщинам и детям Милли Меджлиса Хиджран Гусейнова, представитель Всемирной организации здравоохранения в Азербайджане Ханде Харманджи, ректор Азербайджанского медицинского университета Герай Герайбейли, сотрудники Аппарата омбудсмена, представители гражданского общества, психиатры и эксперты.

Выступая с приветственным словом на круглом столе, омбудсмен Сабина Алиева подробно рассказала о деятельности по защите прав человека в области сохранения здоровья населения, отметив проведение соответствующих мероприятий по исследованию и решению проблем в этом направлении.

Указав на важность проведения мониторинга в психиатрических учреждениях в рамках деятельности Национального превентивного механизма, омбудсмен отметила, что такие мониторинги являются ключевыми для выявления проблем и принятия профилактических мер. С.Алиева также отметила, что поступили рекомендации по устранению недостатков в некоторых психиатрических клиниках, особенно в регионах.

Говоря о важности обеспечения психиатрической помощи участникам Второй Карабахской войны в послевоенный период, омбудсмен отметила, что эта проблема находится в центре внимания и сообщила, что по инициативе организации группе участников войны была предоставлена соответствующая помощь.

С.Алиева также подчеркнула, что в стране регулярно проводятся мероприятия по защите психического здоровья граждан, отметив, что соответствующие программы и проекты государственных органов следят и анализируются организацией омбудсмена. Она подчеркнула важность координированного сотрудничества между органами, ответственными за обеспечение психического здоровья, среди тех, кто отвечает за защиту прав граждан.

Выступая на мероприятии, министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев рассказал о мерах, направленных на улучшение психиатрической службы в республике. Т.Мусаев отметил, что предпринимаются целенаправленные шаги по улучшению доступности и качества медицинских услуг, а также подготовке Национальной стратегии по психическому здоровью.

Председатель Комитета по здравоохранению Милли Меджлиса Ахлиман Амирасланов отметил, что большинство сотрудников, работающих в частных учреждениях, предоставляющих психологическую помощь, не имеют соответствующего образования, подчеркнув важность строгого контроля в этой области. А.Амирасланов также сообщил о подготовке нового законопроекта, направленного на защиту прав врачей и пациентов.

Председатель Комитета по семье, женщинам и детям Милли Меджлиса Хиджран Гусейнова отметила в своем выступлении, что в современной эпохе проведение детьми большего времени в виртуальном пространстве серьезно влияет на их психологию. Председатель комитета подчеркнула важность проведения просветительских мероприятий среди населения о здоровом образе жизни, а также необходимость увеличения родительской ответственности.

Представитель Всемирной организации здравоохранения в Азербайджане Ханде Харманджи подчеркнула, что обеспечение доступности психиатрических услуг является одной из самых важных проблем для нашей страны, а также выразила необходимость проведения просветительских мероприятий по вопросам психического здоровья.

Ректор Азербайджанского медицинского университета Герай Герайбейли выступил с информацией о текущих проблемах, связанных с недостаточным количеством психиатров в государственных медицинских учреждениях, а также о конфликтах в кадрах. Он отметил увеличение случаев агрессии и депрессии среди молодежи в последнее время и подчеркнул необходимость принятия срочных мер для их устранения.

Другие участники мероприятия выступили с предложениями и рекомендациями по улучшению качества медицинского обслуживания, а также по решению существующих проблем в области обеспечения психического здоровья в стране.

В ходе круглого стола состоялись обсуждения по данной теме, были даны ответы на вопросы, интересующие участников.