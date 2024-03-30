ТуранБанк внес наибольший вклад в рост конкурентоспособности

29 марта ТуранБанк был удостоен награды на III Форуме развития агробизнеса, проведенном в Губе совместно с Агентством аграрного кредита и развития и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (FAO).

Итак, ТуранБанк, который постоянно поддерживает развитие и финансирование предпринимательства, особенно сельского хозяйства, и способствует развитию частного сектора в нашей стране, получил награду в номинации «Банк, внесший наибольший вклад в рост конкурентоспособности в сфере микрокредитования в 2023 году».

Следует отметить, что основной целью форума, который проводится уже третий год, является объединение сторон, играющих роль в развитии агробизнеса в стране, а также обсуждение международного и местного опыта, текущую ситуацию, возможностей, включая финансовую поддержку агробизнеса и необходимые шаги, чтобы как можно больше фермеров-предпринимателей получили выгоду от государственных концессий.

В Форуме приняли участие руководители Министерства сельского хозяйства, Министерства экономики, Агентства развития малого и среднего бизнеса, Национальной конфедерации предпринимательских организаций Азербайджана, представители подведомственных учреждений министерств, Центрального банка, банков, действующих в стране, а также представители местных и международных организаций.

ТуранБанк, предоставляющий инновационные продукты для развития сельского хозяйства в нашей стране и постоянно поддерживающий развитие предпринимательства, будет активно продолжать сотрудничество с Агентством аграрного кредита и развития, Фондом развития предпринимательства и Ипотечно-кредитно-гарантийным фондом.

Работая с 1992 года, ТуранБанк обслуживает частных и корпоративных клиентов через 21 точку продаж.

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