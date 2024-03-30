Семьи шехидов под углом зрения «166» фото; видео
Известная азербайджанская компания «166 грузоперевозок и логистики» продолжает оказывать заботу семьям шехидов и ветеранов Второй Карабахской войны. Как сообщает haqqin.az, на сей раз компания оказала помощь более 20 семьям шехидов.
Пользуясь случаем, сотрудники компании ознакомили семьи с различными сферами деятельности компании.
В церемонии приняла участие и известная азербайджанская певица Нармин Керимбекова, выступившая со специальной концертной программой.
В конце мероприятия руководство компании преподнесло семьям памятные подарки.
Представляем вашему вниманию фоторепортаж с мероприятия: