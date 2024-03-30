Известная азербайджанская компания «166 грузоперевозок и логистики» продолжает оказывать заботу семьям шехидов и ветеранов Второй Карабахской войны. Как сообщает haqqin.az, на сей раз компания оказала помощь более 20 семьям шехидов.

Пользуясь случаем, сотрудники компании ознакомили семьи с различными сферами деятельности компании.

В церемонии приняла участие и известная азербайджанская певица Нармин Керимбекова, выступившая со специальной концертной программой.

В конце мероприятия руководство компании преподнесло семьям памятные подарки.

Представляем вашему вниманию фоторепортаж с мероприятия: