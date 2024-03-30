В ОДКБ ответили Пашиняну

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) считает зоной своей ответственности в Армении ее суверенную территорию в рамках урегулированных госграниц, сказали РБК в ОДКБ. Так там ответили на требование Еревана прояснить вопрос с зоной ответственности организации в республике.

«Формулировка о зоне ответственности достаточно сложная, и она больше имеет целью привлечь внимание к ситуации в республике, нежели получить предметный ответ. Потому что в соответствии с соглашением 2010 года о принципах взаимодействия, которое подписали в ОДКБ, зоной ответственности является суверенная территория государств-членов», — сказали в организации.

Документ, на который там ссылаются, — это подписанное в 2010 году в Москве Соглашение о статусе формирований сил и средств системы коллективной безопасности. В ОДКБ отметили, что «зона ответственности ОДКБ заканчивается там, где проходит государственная граница, которая урегулирована на двусторонней основе между Арменией и ее соседями».

12 марта на пресс-конференции в правительстве премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван выйдет из ОДКБ, если организация не ответит «на вопрос, какова зона ответственности ОДКБ в Армении.