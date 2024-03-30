В Украине заявили, что без Зеленского не было бы вторжения

Если бы на президентских выборах в Украине 5 лет назад победил не Владимир Зеленский, а Петр Порошенко, то полномасштабного вторжения России не было бы, считает нардеп от фракции «Слуга народа» Марьяна Безуглая.

«Я лично считаю, что если бы победил Петр Порошенко, то полномасштабного вторжения сейчас не было бы. Дальше бы развивали Минские договоренности, особый статус «Донбасса» и империю Медведчука. О Крыме, который бескровно отдали в 2014 году, молчали бы вообще, не то что разрушать там их флот. Россия, как и почти три десятилетия (а еще раньше века!) до того, крепко бы держала нас своей колонией и сохраняла почти приличную репутацию в мире», - написала Безуглая.