Экс-глава спецслужб Казахстана в интервью haqqin.az: В России будут новые теракты
Генерал-майор Альнур Мусаев, известный политолог и бывший председатель Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана, сказал в интервью haqqin.az, что угрозу ИГ-«Вилаят Хорасан» отомстить россиянам и лично президенту Путину за пытки таджиков, подозреваемых в террористическом нападении на «Крокус Сити Холл», следует расценивать как официальное объявление войны России.
Отметим, что «Вилаят Хорасан» (ВХ), афганский филиал террористической организации ИГИЛ, распространил в интернете плакат, на котором обещает отомстить «всем диким россиянам за пытки заключенных моджахедов Исламского государства».
От имени «исламской уммы» экстремисты угрожают устроить резню и нанести разрушительные удары по всем, включая Владимира Путина.
Как рассказал Альнур Мусаев, структура «Вилаят Хорасан», отличающаяся чрезвычайной жестокостью, была создана на востоке Афганистана в конце 2014 года после ударов, которые ВВС США обрушили на опорные пункты ИГИЛ в Ираке.
«В последние годы организация заметно активизировалась, - отметил казахский политолог. – Ею были совершены теракты в Иране во время военного парада и в международном аэропорту Стамбула. В конце декабря 2023 года были арестованы двое граждан Таджикистана, готовивших теракт в соборе Святого Стефана в Вене, который является таким же символом Австрии, как и Эйфелева башня во Франции. Также были предотвращены теракты ВХ в Германии и Франции».
По словам бывшего главы КНБ Казахстана, «Вилаят Хорасан» активно использует таджиков и представителей других национальностей стран Центральной Азии для создания своих ячеек и совершения террористических актов в Европе и Азии.
«По некоторым данным, - отметил Мусаев, - в ячейках «Вилаят Хорасан» в Афганистане, Казахстане, Таджикистане и других странах состоят до трех тысяч человек. После теракта в «Крокус Сити Холле» в государствах Центральной Азии были экстренно предприняты превентивные антитеррористические меры. К примеру, Кыргызстан закрыл целые регионы, в которых есть подозрения на наличие террористических групп, а в Таджикистане были арестованы родственники задержанных за теракт в Москве…»
Эксперт обращает внимание на то, что «Вилаят Хорасан» вовлекает по всему миру сторонников на борьбу с «неверными шиитами» сетевым методом.
«Лет десять назад Соединенными Штатами, Российской Федерацией, а также странами Европы были предприняты широчайшие меры для полной и окончательной ликвидации ИГИЛ, - отметил Мусаев. - Однако арабское крыло этой структуры и в значительной степени афганский филиал сумели сохранить духовных последователей, а также, судя по планировавшимся и реализованным терактам, часть боевого ядра организации, которая пытается в настоящее время укрепить свои позиции и расширить террористическую деятельность. И сегодня исламские экстремисты обвиняют Россию так же, как и Запад в совершении преступлений против ислама и, в частности, против ИГИЛ. Не видя никаких отличий между Москвой, Вашингтоном и Брюсселем, та же «Вилаят Хорасан» считает «неверными» и европейцев, и американцев, и россиян. И поскольку Москва помогала режиму Башара Асада бороться с исламистами в Сирии, то и она, естественно, является одной из целей террористов».
По мнению Альнура Мусаева, поскольку лидеры «Вилаят Хорасан» объявили войну России, то Кремлю теперь придется воевать не только на украинском фронте, но и против ВХ внутри собственной страны.
«Обычно, - говорит он, - после крупной вылазки экстремисты на 2-3 месяца сворачивают деятельность, уходят в подполье, после чего внезапно совершают следующее нападение. Думаю, Россию ждут новые теракты, поскольку теперь она будет все время под прицелом боевиков «Вилаят Хорасан». Следует учесть, что в РФ живут и работают миллионы мигрантов из центральноазиатских стран. Следовательно, по мнению российских властей, в этой среде есть все условия для формирования законспирированных ячеек террористов. В результате мигранты из Центральной Азии и Кавказа подвергаются сегодня в РФ жесточайшим репрессиям и еще долго будут объектом пристального внимания российских силовых структур. Но, на мой взгляд, такими методами путинский режим вызывает лишь ненависть мигрантов».
Мусаев убежден, что после теракта в «Крокусе» Кремль намерен использовать создавшуюся ситуацию, чтобы усилить свои позиции в войне с Украиной и доказать, что теракт в Москве – дело рук украинских спецслужб.
«Но попытка представить теракт как акт злодеяния Украины и Запада провалилась, - считает Мусаев. - ИГ однозначно взяло на себя ответственность, выложив в соцсети 90-секундный видеоролик, снятый в «Крокусе одним из террористов», а США заявили, что заранее поставили Кремль в известность о готовящемся теракте. В результате кремлевские руководители либо прессуют мигрантов, считая их потенциальной базой ИГ, либо стараются рекрутировать их в массовом порядке на войну с Украиной. В частности, на тысячи выходцев из Центральной Азии уже сфабрикованы дела о нарушении миграционных законов, неподчинении правоохранительным органам, нарушении общественного порядка и пр. Тем самым с ними будут работать так, как это делал Евгений Пригожин с заключенными, вербуя их в ЧВК «Вагнер».
Таким образом, Путин, с одной стороны, сокращает в России число потенциальных сторонников «Вилаят Хорасан», с другой – использует их в войне с Украиной в качестве пушечного мяса. Логика Кремля в отношении мигрантов предельно цинична – раз уж вы стреляете и поджигаете зрителей концерта, то лучше уж делайте это с «укропами» на фронте».
Думаю, в результате проводимых сегодня репрессивных мер большое число таджиков, кыргызов и других выходцев из стран Центральной Азии будет мобилизовано на войну в Украине. Часто говорят, что мигранты играют важную роль в российской экономике, в работе ЖКХ, транспорта, строительства и пр. На мой взгляд, единственное, что волнует сейчас Путина – это ситуация на войне в Украине. Все вопросы экономики возложены на премьера Мишустина, а президента России интересует только война. Смотрите, что происходит в РФ: репрессивными методами идет давление на правительство и банки, чтобы они даже в ущерб экономике бесперебойно обеспечивали потребности войны. А в итоге все экономические проблемы, которые неизбежно возникнут из-за массового оттока мигрантов, будут списаны на нерадивость правительства Мишустина.
В России будут предприняты все меры, чтобы отправить на украинский фронт максимальное число выходцев из Центральной Азии, принявших или не принявших гражданство России. Среди россиян, особенно из числа представителей среднего класса, очень мало желающих идти на «мясные штурмы» в Украине. Дело в том, что в связи с нехваткой работников зарплаты в промышленном секторе значительно возросли, и теперь заманить людей на войну деньгами стало очень сложно».
По мнению казахского эксперта, людских ресурсов у Кремля посредством скрытой или открытой мобилизации хватит еще на три года войны.
«Но мне непонятно, что будет делать Путин, если ему удастся захватить Украину, промышленность и инфраструктура которой были разрушены его же ракетами и бомбами? - недоумевает Альнур Мусаев. - Что он будет делать с этой разрухой? Не говоря уже о том, что на захваченных Россией территориях активизируется партизанское движение, и никаких военных успехов в Украине у Москвы не будет. Тем не менее Путин очень надеется на какую-то победу, а потому готов класть на ее алтарь все больше человеческих жизней, денег, техники и имеющиеся резервы».