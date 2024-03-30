Экс-глава спецслужб Казахстана в интервью haqqin.az: В России будут новые теракты

Беседовал: Джейхун Наджафов, собкор 17:38

Генерал-майор Альнур Мусаев, известный политолог и бывший председатель Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана, сказал в интервью haqqin.az, что угрозу ИГ-«Вилаят Хорасан» отомстить россиянам и лично президенту Путину за пытки таджиков, подозреваемых в террористическом нападении на «Крокус Сити Холл», следует расценивать как официальное объявление войны России. Отметим, что «Вилаят Хорасан» (ВХ), афганский филиал террористической организации ИГИЛ, распространил в интернете плакат, на котором обещает отомстить «всем диким россиянам за пытки заключенных моджахедов Исламского государства». От имени «исламской уммы» экстремисты угрожают устроить резню и нанести разрушительные удары по всем, включая Владимира Путина.

Как рассказал Альнур Мусаев, структура «Вилаят Хорасан», отличающаяся чрезвычайной жестокостью, была создана на востоке Афганистана в конце 2014 года после ударов, которые ВВС США обрушили на опорные пункты ИГИЛ в Ираке. «В последние годы организация заметно активизировалась, - отметил казахский политолог. – Ею были совершены теракты в Иране во время военного парада и в международном аэропорту Стамбула. В конце декабря 2023 года были арестованы двое граждан Таджикистана, готовивших теракт в соборе Святого Стефана в Вене, который является таким же символом Австрии, как и Эйфелева башня во Франции. Также были предотвращены теракты ВХ в Германии и Франции». По словам бывшего главы КНБ Казахстана, «Вилаят Хорасан» активно использует таджиков и представителей других национальностей стран Центральной Азии для создания своих ячеек и совершения террористических актов в Европе и Азии. «По некоторым данным, - отметил Мусаев, - в ячейках «Вилаят Хорасан» в Афганистане, Казахстане, Таджикистане и других странах состоят до трех тысяч человек. После теракта в «Крокус Сити Холле» в государствах Центральной Азии были экстренно предприняты превентивные антитеррористические меры. К примеру, Кыргызстан закрыл целые регионы, в которых есть подозрения на наличие террористических групп, а в Таджикистане были арестованы родственники задержанных за теракт в Москве…»

Эксперт обращает внимание на то, что «Вилаят Хорасан» вовлекает по всему миру сторонников на борьбу с «неверными шиитами» сетевым методом. «Лет десять назад Соединенными Штатами, Российской Федерацией, а также странами Европы были предприняты широчайшие меры для полной и окончательной ликвидации ИГИЛ, - отметил Мусаев. - Однако арабское крыло этой структуры и в значительной степени афганский филиал сумели сохранить духовных последователей, а также, судя по планировавшимся и реализованным терактам, часть боевого ядра организации, которая пытается в настоящее время укрепить свои позиции и расширить террористическую деятельность. И сегодня исламские экстремисты обвиняют Россию так же, как и Запад в совершении преступлений против ислама и, в частности, против ИГИЛ. Не видя никаких отличий между Москвой, Вашингтоном и Брюсселем, та же «Вилаят Хорасан» считает «неверными» и европейцев, и американцев, и россиян. И поскольку Москва помогала режиму Башара Асада бороться с исламистами в Сирии, то и она, естественно, является одной из целей террористов». По мнению Альнура Мусаева, поскольку лидеры «Вилаят Хорасан» объявили войну России, то Кремлю теперь придется воевать не только на украинском фронте, но и против ВХ внутри собственной страны. «Обычно, - говорит он, - после крупной вылазки экстремисты на 2-3 месяца сворачивают деятельность, уходят в подполье, после чего внезапно совершают следующее нападение. Думаю, Россию ждут новые теракты, поскольку теперь она будет все время под прицелом боевиков «Вилаят Хорасан». Следует учесть, что в РФ живут и работают миллионы мигрантов из центральноазиатских стран. Следовательно, по мнению российских властей, в этой среде есть все условия для формирования законспирированных ячеек террористов. В результате мигранты из Центральной Азии и Кавказа подвергаются сегодня в РФ жесточайшим репрессиям и еще долго будут объектом пристального внимания российских силовых структур. Но, на мой взгляд, такими методами путинский режим вызывает лишь ненависть мигрантов». Мусаев убежден, что после теракта в «Крокусе» Кремль намерен использовать создавшуюся ситуацию, чтобы усилить свои позиции в войне с Украиной и доказать, что теракт в Москве – дело рук украинских спецслужб.