Азербайджан и Румыния укрепляют сотрудничество: подписаны документы

18:25

В Баку в понедельник, 1 апреля, прошло 8-е заседание Совместной комиссии по торгово-экономическим связям и научно-техническому сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Румынии. Для участия в заседании с визитом в Азербайджане находится делегация во главе с сопредседателем комиссии от Румынии, министром энергетики Себастьяном-Иоаном Бурдуджей.

В ходе встречи один на один сопредседателя комиссии с азербайджанской стороны, министра труда и социальной защиты населения Сахиля Бабаева и Себастьяна-Иоана Бурдуджи состоялся обмен мнениями о работе, проделанной за прошедший период в сфере развития двустороннего сотрудничества, и повестке 8-го заседания комиссии. На заседании, состоявшейся с участием делегаций, Сахиль Бабаев констатировал, что с момента установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Румынией связи между двумя странами постоянно расширяются. По его словам, подписанные в 2009 и 2011 году соответственно Совместная декларация о стратегическом партнерстве и Совместный план действий по реализации стратегического партнерства и в целом более 60 документов о сотрудничестве, подписанных за прошедший период, способствовали развитию отношений между двумя странами, которые поднялись на уровень стратегического партнерства. Было отмечено, что в продолжение динамики развития экономических отношений между Азербайджаном и Румынией продолжил расти и товарооборот между двумя странами, в прошлом году он увеличился на 29,3 процента.

В свою очередь Себастьян-Иоан Бурдуджа, подчеркнув, что связи сотрудничества между Румынией и Азербайджаном основаны на дружественных отношениях, сказал, что его страна придает особое значение постоянному расширению этих связей и надеется, что нынешняя встреча внесет свой вклад в этом направлении. На встрече были обсуждены дальнейшие направления сотрудничества в энергетической, транспортной, инвестиционной, сельскохозяйственной, социальной, образовательной, гуманитарной, инфраструктурной, строительной и других сферах.