Сосредоточение Арменией войск вдоль условной границы, создание опорных пунктов наступательного характера, долговременных огневых точек на различных направлениях, строительство фортификационных сооружений были зафиксированы специальными техническими средствами и визуальным наблюдением, имеющимися в распоряжении подразделений азербайджанской армии. Об этом говорится в заявлении Минобороны Азербайджана в понедельник, 1 апреля.

Министерство обороны Азербайджана 31 марта 2024 года распространило информацию о сосредоточении подразделений и боевой техники Вооруженных сил Армении в различных направлениях условной армяно-азербайджанской границы.

В сообщении ведомства отмечается, что в недавно возведенных железобетонных фортификационных сооружениях размещаются артиллерийские системы ВС Армении, штурмовое оружие и тяжелые огнеметные системы.

Минобороны Азербайджана в очередной раз заявляет, что любая провокация, которую может совершить Армения, будет пресечена азербайджанской армией, вся ответственность за обострение ситуации ляжет на военно-политическое руководство Армении и его покровителей.