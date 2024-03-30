Как следует из оглашенных в суде сведений, Юсуфзода – 25-летний уроженец Таджикистана с гражданством Таджикистана. В Москве ранее имел временную регистрацию, работал разнорабочим неофициально. Женат, имеет трех детей, в том числе малолетних. В суде Юсуфзоде требовалась помощь переводчика.

Юсуфзоде предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшем смерть человека, организованной группой (п. б ч. 3 ст. 205 УК РФ). Заседание по ходатайству следователя прошло в закрытом от слушателей режиме ввиду необходимости сохранения тайны следствия и обеспечения безопасности участников процесса.

«Избрать в отношении обвиняемого Юсуфзоды меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 22 мая 2024 года», - говорится в постановлении судьи.

Следствие ходатайствовало перед судом об аресте десятого фигуранта дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». Это Якубджони Юсуфзода, сообщает Следственный комитет РФ.

По данным следствия, за несколько дней до теракта подозреваемый перечислил соучастнику (не указывается, кому - ред.) через свою банковскую карту деньги на проживание предполагаемых исполнителей нападения на «Крокус». Часть средств, считает СК, Юсуфзода перевел одному из предполагаемых исполнителей после теракта.

Юсуфзоде предъявлено обвинение в теракте (пункт «б» часть 3 статьи 205 УК). Источник РИА Новости заявил, что 25 марта подозреваемого задержали за неповиновение полиции в Москве, а затем арестовали на 12 суток.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Несколько вооруженных человек открыли стрельбу в помещении концертного зала, а затем подожгли здание. По последним официальным данным, погибли 144 человека, пострадал 551 человек. После нападения Следственный комитет РФ возбудил дело о теракте. ФСБ заявила о задержании 11 человек, подозреваемых по делу. Суды уже арестовали девятерых человек, включая четверых исполнителей. На заседании они были со следами пыток. Еще трое фигурантов дела обжаловали арест. Ответственность за теракт в «Крокусе» взяла на себя ячейка ИГИЛ - «Вилаят Хорасан». Россия заявляет, что за организацией теракта в «Крокусе» стоит Украина. Киев эти обвинения отрицает.