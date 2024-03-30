Генерал КСИР Мохаммад Захеди убит в результате атаки Израиля по консульству Ирана в Дамаске, передает иранское госагентство Fars.

Также сообщается о гибели иранских дипломатов во время атаки.

Вещающий из Дубая (ОАЭ) телеканал Al Hadath сообщил, что одна из ракет попала в виллу, которая используется для проведения встреч с представителями ливанских и палестинских организаций. Иранский посол находился на месте, но не пострадал, утверждает телеканал.

Вблизи комплекса иранской дипмиссии расположены виллы, где проживают иранские военные советники из Корпуса стражей исламской революции.

Армия обороны Израиля отказалась комментировать информацию о нанесении израильскими военными удара по Дамаску. «Мы не комментируем сообщения иностранных СМИ», - ответил по телефону на запрос ТАСС представитель армейской пресс-службы.

Захеди числится в списке лиц, в отношении которых Совет Безопасности ООН в 2007 году ввел санкции в связи с ядерной программой Тегерана. В 2006-2008 годах он был главнокомандующим сухопутными силами КСИР.