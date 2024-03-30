Атаковано консульство Ирана в Дамаске: убит генерал КСИР обновлено 20:10
Генерал КСИР Мохаммад Захеди убит в результате атаки Израиля по консульству Ирана в Дамаске, передает иранское госагентство Fars.
Также сообщается о гибели иранских дипломатов во время атаки.
Вещающий из Дубая (ОАЭ) телеканал Al Hadath сообщил, что одна из ракет попала в виллу, которая используется для проведения встреч с представителями ливанских и палестинских организаций. Иранский посол находился на месте, но не пострадал, утверждает телеканал.
Вблизи комплекса иранской дипмиссии расположены виллы, где проживают иранские военные советники из Корпуса стражей исламской революции.
Армия обороны Израиля отказалась комментировать информацию о нанесении израильскими военными удара по Дамаску. «Мы не комментируем сообщения иностранных СМИ», - ответил по телефону на запрос ТАСС представитель армейской пресс-службы.
Захеди числится в списке лиц, в отношении которых Совет Безопасности ООН в 2007 году ввел санкции в связи с ядерной программой Тегерана. В 2006-2008 годах он был главнокомандующим сухопутными силами КСИР.
* * * 19:43
По информации телеканала «Аль-Арабия», целью атаки ВВС армии Израиля в Дамаске был командующий силами «Кудс» в Сирии и Ливане Мохаммад Реза Захеди, в прошлом отвечавший за военно-воздушные силы КСИР. Сообщается, что его смерть подтверждена.
В результате атаки на здание рядом с консульством Ирана в Дамаске, которое в настоящее время выполняет функции посольства, погибли шестеро иранцев, в том числе несколько дипломатов.
* * * 19:19
Здание консульства Ирана в Дамаске полностью разрушено в результате авиаудара Израиля. Об этом сообщил иранский телеканал Al-Alam.
Источники канала также подтвердили, что посол Ирана Хоссейн Акбари и его семья при обстреле не пострадали.
* * * 19:10
Израильские военные нанесли авиаудар по дому в Дамаске. Об этом сообщило сирийское агентство SANA.
По его сведениям, здание расположено в районе Меззе на юго-западе сирийской столицы.
Базирующаяся в Лондоне мониторинговая группа The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) также заявляет, что израильская авиация атаковала цель в районе Меззе.
Телеканал «Аль-Арабия» сообщает о взрывах возле иранского консульства в Дамаске, которое в настоящее время выполняет функции посольства. Утверждается, что в результате атаки погибли шестеро иранцев.
Официально эта информация пока не подтверждена.