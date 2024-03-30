«Что касается снятия с движения талибов статуса террористической организации, то этот вопрос прорабатывается МИД России, Минюстом России и другими российскими профильными ведомствами. Окончательное решение примет высшее политическое руководство страны», - сказали в дипведомстве.

Вопрос снятия с движения «Талибан» статуса «террористической организации» прорабатывается, окончательное решение примет высшее руководство России. Об этом сообщили ТАСС в МИД РФ.

* * * 19:23

Делегацию от движения «Талибан» пригласили на форум «Россия — Исламский мир: KazanForum», который пройдет в мае. Об этом в беседе с ТАСС рассказал специальный представитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

«Да, планирует, они приглашены», — сообщил Кабулов.

Официально движение «Талибан» признано «террористическим» и запрещено в РФ, но российские власти поддерживают контакты с его представителями на официальном уровне.